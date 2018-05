Detento foge pulando contenção que fechava buraco em muro

Um preso acusado de assalto a mão armada fugiu da Casa de Custódia neste domingo (13) após pular uma estrutura de metal colocada de improviso pelos agentes para fechar a parte do muro de contenção da unidade que caiu há sete meses. Identificado como Marcos Victor Bezerra da Silva, ele ficava recolhido no Pavilhão D, mas havia sido realocado para o ginásio pela direção da unidade recentemente.



A informação é de Jefferson Dias, diretor jurídico do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi). De acordo com ele, Marcos não deveria estar no ginásio do presídio porque aquela é uma área destinada somente aos presos que trabalham na cozinha da unidade e o foragido não exercia nenhuma função no local que justificasse sua estadia naquele espaço.

“Nós procuramos a direção da unidade para saber o que o Marcos Victor fazia no ginásio, se a localização dele dentro da Casa de Custódia é o Pavilhão D, inclusive registrado na ficha. Ele não devia estar lá e se aproveitou da estrutura deficitária da unidade para escapar sem fazer muito esforço”, explicou Jefferson.



A proteção de metal pela qual o detento fugiu dá acesso a um córrego no meio de um matagal no lado externo do presídio. Policiais militares ainda fizeram buscas nos arredores, mas não conseguiram localizar Marcos Victor. O Portal O Dia procurou a Secretaria de Justiça, que informou que há um muro nos fundos do presídio que precisa ser reconstruído, mas em uma área em que não circulam presos. A Coordenadoria de Comunicação do Governo disse que a reforma está em licitação.

A Sejus ainda não se pronunciou acerca da fuga do detento e a reportagem aguarda o posicionamento.

Maria Clara Estrêla