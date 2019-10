Detento é morto dentro da Penitenciária Mista de Parnaíba

O corpo do detento Roberto Luís da Silva, de 33 anos, foi encontrado na noite de ontem (08) dentro da cela de isolamento na Penitenciária Mista de Parnaíba. O homem era natural da cidade de Belém do Pará e estava encarcerado há um ano no sistema prisional piauiense pelos crimes de furto e roubo qualificado.

De acordo com o Sinpoljuspi, o detento estava no isolamento com outros 19 presos. A cela, no entanto, só possui capacidade máxima para cinco pessoas. Os presos removidos para o isolamento são aqueles que comentem infração disciplinar dentro do presídio e aguardam os procedimentos administrativos.

Segundo o presidente do Sinpoljuspi, Kleiton Holanda, o preso foi encontrado com o rosto desfigurado. “Os presos que cometeram esse crime não usaram instrumentos, pelo que se percebe, eles bateram a cabeça dele na parede ou no chão”, relata Kleiton Holanda.

O corpo do detento ainda se encontra no local do crime aguardando a chegada da Perícia da Polícia Civil. Segundo o Sinpoljuspi, dois detentos são apontados como os principais suspeitos de terem cometido o crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Parnaíba.

Superlotação

A Penitenciária Mista de Parnaíba tem capacidade máxima para 157 detentos, entre mulheres e homens. No entanto, como revelado pelo O Dia em reportagem especial, o presídio é uma das unidades prisionais do Piauí que está superlotada, abrigando atualmente 650 pessoas.

O Sinpoljuspi revelou ao O Dia que a equipe de agentes penitenciários que atuam no presídio é de seis agentes por plantão, o que significa um total de um agente para cada 100 presos.

“Há uma semana, tiraram agentes de várias unidades para realocar no novo presídio de Altos, e as ocorrências estão começando a acontecer, são fugas e mais fugas, e agora um assassinato dentro do presídio. [Os presos] Estão diminuindo a superlotação matando”, alerta Kleiton Holanda.

O presidente do Sinpoljuspi alerta ainda que com a proximidade do fim de ano, a situação do sistema prisional pode ficar ainda pior. “Temos 166 aprovados no último concurso aguardando o curso de formação e mais de 30 esperando nomeação, se eles fossem convocados, seria possível começarem a estagiar já no final do ano, que é o recesso do sistema judiciário, e é o período mais crítico”, finaliza.





Nathalia Amaral