Detento é encontrado morto em cela na Casa de Custódia em Teresina

Um detento provisório identificado como Marcelo Mastroiane Soares Gomes foi encontrado morto durante a madrugada deste domingo (1º) na Casa de Custódia, em Teresina.



Segundo informações do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi), o detento foi encontrado com uma corda em volta do pescoço para simular um suicídio, mas a principal suspeita é de que o preso tenha sido morto pelos colegas de cela. "Colocaram um cordão fino no pescoço pra dizer que ele tinha se enforcado", relata o diretor de assuntos sindicais do Sinpoljuspi, Jefferson Dias.

Foto: Elias Fontinele/O Dia



O corpo da vítima foi encontrado por volta de 4h30 da manhã, na cela 14 do pavilhão G. Marcelo Mastroiane estava preso na Casa de Custódia desde novembro do ano passado e havia dois processos criminais em aberto por roubo e furto qualificado. O preso também já havia se envolvido em outros delitos dentro da própria casa de detenção.

Em nota, a Gerência da Casa de Custódia de Teresina informou que não houve motim e não foi identificado nenhum atrito entre os presos. "O corpo foi encontrado pela guarda militar que imediatamente acionou os agentes penitenciários de plantão no local. Após a constatação da morte, a diretoria do presídio chamou a Delegacia de Homicídios para averiguar o caso e o Instituto Médico Legal para a remoção do corpo", comunicou.

Veja a nota na íntegra:

NOTA CASA DE CUSTÓDIA

A Gerência da Casa de Custódia de Teresina informa que às 4h30 da manhã deste domingo (01/04) o detendo Marcelo Mastroiane Soares Gomes, de 44 anos, foi encontrado morto dentro de uma das celas do pavilhão G. Não houve motim e não foi identificado nenhum atrito entre os presos. O corpo foi encontrado pela guarda militar que imediatamente acionou os agentes penitenciários de plantão no local. Após a constatação da morte, a diretoria do presídio chamou a Delegacia de Homicídios para averiguar o caso e o Instituto Médico Legal para a remoção do corpo.

O detento Marcelo Mastroiane, estava preso por assalto a mão armada e já havia se envolvido em outros delitos dentro da própria casa de detenção. Em sua ficha criminal havia vários registros de passagem pela polícia pelo mesmo crime.

Nathalia Amaral