Detentas enviam carta ao Matizes denunciando tortura e preconceito

A Defensoria Pública do Piauí encaminhou nesta terça-feira (22) um pedido de investigação de maus tratos, tortura e preconceito que estariam acontecendo na Penitenciária Feminina. As denúncias foram feitas pelas próprias detentas, através de uma carata enviada ao Grupo Matizes.

A defensora Irani Albuquerque solicitou ao juiz de execuções penais, Vidal de Freitas que fizesse uma vistoria no presídio, com a presença de represnetantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. Ela também solicitou a oitiva de todas as detentas, com a devida garantia de sigilo, para apurar as denúncias descritas na carata.

Por último, a defensora requereu que Diretoria da Unidade de Administração Penitenciária (Duap) seja notificada para prestar informações a respeito da transferência de uma das detentas. Divina Magna Ferreira foi levada para a penitenciária mista de Parnaíba supostamente depois de denunciar maus tratos no presídio feminino.

Na carta, as mulheres relatam atitudes homofóbicas. “As presas lésbicas que se encontram nessa unidade são constantemente humilhadas pela sua opção sexual, são até proibidas de falar com suas companheiras, sendo assim ameaçadas de ficar sem visitas e ir para o disciplinar, que aqui é chamado de perú”, escrevem.



De acordo com a descrição das detentas, o perú é uma cela pequena, sem energia e fora dos pavilhões. “A presa que fica de castigo lá dorme em uma pedra sem colchão e não tem direito a nada. Passam até 15 dias só com a roupa do corpo”, contam.

A carta é concluída com um apelo. “Pedimos encarecidamente ao Grupo Matizes, junto aos Direitos Humanos, que nos ajude, pois a nossa única esperança são vocês”.

O Portal O DIA entrou em contato com assessoria de comunicação do Governo do Estado, que ficou de buscar mais informações junto à diretoria da penitenciária.

Nayara Felizardo