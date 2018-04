DER libera trecho da BR 343 que estava parcialmente interditado

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que o Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI) concluiu, por volta das 11 horas deste domingo (1º), o trabalho de recuperação do trecho da BR 343 que estava parcialmente interditado desde a noite de quinta-feira (29), quando houve o registro de precipitações intensas na região metropolitana de Teresina.

As equipes do DER-PI conseguiram liberar por completo o trecho que fica próximo à empresa Hot Sat, no km 340 da rodovia federal. Na manhã da sexta-feira (30) outros pontos da BR já tinham sido liberados.

Ainda de acordo com a PRF, por volta das 14h30 deste domingo a BR 343 teve outro ponto parcialmente interditado, na altura do km 74, em Buriti dos Lopes, em virtude da queda de uma árvore sobre a pista.

As intensas chuvas que ocorreram na região nos últimos dias provocaram a interdição da BR 343 em vários trechos entre Teresina e Altos.





Vários pontos da BR 343 sofreram interdições totais ou parciais nos últimos dias por conta das fortes chuvas (Foto: Nucom / PRF-PI)

DNIT estima em dez dias prazo para recuperar trecho que desmoronou na noite de sexta



Na noite da última sexta-feira (30), um trecho da rodovia situada entre os bairros Recanto das Palmeiras e Livramento acabou desmoronando, deixando quatro pessoas feridas, incluindo um bebê.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o trecho da rodovia, que está completamente bloqueado, deve ser recuperado num prazo de dez dias.

Segundo a PRF, o desmoronamento ocorreu por conta da forte correnteza que passava por baixo da pista, onde havia um bueiro, o qual teve sua estrutura comprometida e acabou cedendo.

O superintendente do Dnit no Piauí, Ribamar Bastos, afirma que as equipes do órgão começarão nesta segunda-feira a trabalhar na recuperação do trecho situado na região do Recanto das Palmeiras. “Tivemos uma chuva atípica, que durou mais de 12 horas e provocou esse rompimento. As equipes já irão trabalhar na recuperação desse trecho a partir desta segunda-feira. A previsão é de que a rodovia esteja liberada para tráfego em dez dias”, adiantou.

Ainda de acordo com o superintendente, no local será construído um bueiro com uma vazão maior. “Por conta da urbanização daquela área, foi mudado todo o cenário hidrológico, que provocou uma impermeabilização da área”, acrescenta.



Com aproximadamente 1,5 km de extensão, o trecho da BR 343 é usado diariamente por vários condutores de veículos que se deslocam das zonas sul e sudeste para a zona leste da cidade, e vice-versa.

Enquanto a pista permanece interditada, os motoristas e motociclistas devem usar como itinerários alternativos as avenidas João XXIII e Joaquim Nelson.

Notícias relacionadas:

Em 12 horas, chove em Teresina metade do esperado para todo o mês de março



Após interdição total, PRF libera BR-343 entre Teresina e Altos



Cícero Portela e Mayara Martins