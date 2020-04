Deputado Paes Landim elogia desembargador Ítalo Fioravanti Sabo Mendes

O deputado federal Paes Landim (PTB) elogiou durante seção online da Câmara nesta quarta-feira (22) o desembargadorÍtalo Fioravanti Sabo Mendes, seu ex-aluno, que tomou posse recentemente da nova diretoria do Tribunal Regional Federal 1ª Região (TRF1), em Brasília.



Foto: Agência Senado.

“Estudioso, honesto, vocacionado e simples”, disse o deputado.

Ítalo ficará à frente do TRF1 pelo período de dois anos. A corte terá com vice-presidente Francisco de Assis Betti e Corregedora Ângela Maria Catão. O desembargador é irmão juiz de Direito Yale Sabo Mendes, e primo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e do juiz Chicão Mendes.

Sobre o TRF1

O TRF-1 julga processos de 13 estados, incluindo o Piauí, e o Distrito Federal, ainda possui a prerrogativa de receber ações referentes a casos de qualquer estado brasileiro se assim as partes desejarem. A corte abrange 66% do território nacional. Em dezembro de 2019, acumulava um acervo de mais de 3 milhões de ações.

PortalODia.com