Depre realiza operação contra tráfico de drogas em Teresina

Atualização: 11h00

De acordo com a Polícia Civil, a ação faz parte da operação Piauí Seguro. Três pessoas foram presas e, além de drogas, duas armas de fogo foram apreendidas.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

No bairro Cerâmica Cil foi cumprido o mandado de prisão contra Aurinete da Cunha, conhecida popularmente como Nete, por tráfico de drogas e associação criminosa. Já no bairro Teresina Sul, Edilson Francisco de Carvalho foi preso em flagrante com um revólver calibre 38, seis munições, 299,00 reais em dinheiro e uma quantidade de maconha.

Aurinete da Cunha, Edilson Francisco de Carvalho e Francisco Monteiro Mesquita respectivamente. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)



O terceiro preso foi identificado como Francisco Monteiro Mesquita. Ele foi pego em flagrante no bairro Santo Antônio, com um revólver calibre 38. O suspeito já responde por crimes de roubos de veículo na cidade de Elesbão Veloso.

Matéria original

A Polícia Civil, através da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre), deflagrou na manhã desta quinta-feira (30) uma operação com o objetivo de fechar bocas de fumo e de prender pequenos traficantes em bairros e vilas da zona Sul de Teresina.



De acordo com o delegado Alfredo Cadena Junior, titular da da Depre, sete mandados de prisão estão cumpridos. “Nós estamos agora aqui pelas ruas da zona Sul. 3 acusados já foram presos. Essas bocas de fumo incomodam muito, então vamos prender todo esse pessoal. Nós já apreendemos armas, drogas e estamos em diligências para cumprir todos os mandados”, explica.

Segundo o delegado, a operação vai se estender por todas as zonas da cidade. “É um trabalho importante. Fizemos esses levantamentos há cerca de um mês com a Depre e agentes da Polícia Militar. Esse trabalho vai ser feito em todas as zonas da Capital”, finaliza.

Viviane MenegazzoLucas Albano