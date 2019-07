Depre apreende na zona Norte droga avaliada em cerca de R$ 350 mil

A Polícia Civil do Piauí efetuou, no início da tarde desta sexta-feira (12), a apreensão de 7,5 kg de cocaína no bairro Memorare, zona Norte da capital. A droga está avaliada em cerca de R$ 350 mil, de acordo com o delegado Marcelo Dias, da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre).

Cinco pessoas foram autuadas por suspeita de tráfico de drogas: Baltazar Feitosa de Melo (o Neto do Vale), que seria o líder do grupo; Handerson da Silva de Souza; Roney Petrison Pereira Guedes; Dougas dos Santos Alves; e Clara Gabriela Araújo Gomes.



Os policiais da Depre ainda apreenderam dois veículos que estavam em poder dos suspeitos.

"A gente já vinha preparando essa operação desde o ano passado, monitorando o Neto do Vale, que é bastante conhecido na região, e hoje a gente conseguiu deflagrar a operação. Prendemos quatro homens e uma mulher, que é esposa dele [Neto do Vale] e está grávida. Foram apreendidos 7,5 kg de cocaína pura, com valor estimado de aproximadamente R$ 350 mil, além de dois veículos", detalha o delegado Marcelo Dias.

De acordo com a Polícia, no momento da prisão os suspeitos tinham acabado de chegar com a droga, que teria sido trazida dos estados de Mato Grosso e Rondônia.

"Um dos presos é o dono da droga, que foi quem fez o fornecimento para o Neto. Depois que fizemos a apreensão da droga e prendemos o fornecedor, nós também prendemos o traficante aqui de Teresina, que era o Neto, outro homem que atua com ele, e nós também conseguimos prender a pessoa que veio dirigindo até Teresina no carro com a droga, um Hyundai HB20. Ele estava num hotel aqui de Teresina", acrescenta o delegado Marcelo Dias.

Nenhuma arma de fogo foi apreendida em poder dos suspeitos.

Francisco Filho