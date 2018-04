Dentista presa por racismo se diz injustiçada e ameaça processar vítima

A dentista de São Raimundo Nonato, Deuzuíte Macêdo, prestou depoimento nesta quinta-feira (19) à delegada Cíntia Vasconcelos, em Teresina, e negou todas as acusações feitas. Ela está recolhida à Penitenciária Feminina, onde responde pelo crime de racismo, em uma postagem feita no Facebook e direcionada à filha de uma colega de trabalho.



De acordo com a delegada Cíntia Vasconcelos, Duzuíte não demonstrou arrependimento durante a tomada de depoimento e disse ainda que está sendo injustiçada e que vai entrar com um processo contra a vítima.

“Ela estava revoltada com a situação, como se ela mesma não tivesse criado isso, e declarou ainda que queria atingir apenas a vítima, não a população negra de um modo geral. Ela nega que o que tenha feito seja crime de racismo. Para ela foi apenas injúria e crê que estão repercutindo demais algo a que não deveria nem ser dada atenção”, frisou a delegada.

Segundo a delegada, Deuzuíte disse que está se sentindo injustiçada e que vai entrar com um processo contra a vítima. A odontóloga está presa temporariamente e deve ser solta amanhã para responder ao processo em liberdade. Sua defesa informou que está tomando todas as medidas cabíveis para que ela se livre das acusações e alega que a dentista tem transtornos psíquicos.

Entenda

A dentista Deuzuíte Macêdo foi presa no último dia 17 em Teresina, acusada de crime de racismo contra um bebê de um mês de idade, filho de uma colega de trabalho. Em uma postagem no Facebook, a odontóloga diz “Já vi que vc saiu da senzala, mas a senzala não saiu de você” (sic) e “não me interesso por gente que nunca chegará ao meu tom de pele”.





Na mesma postagem, Deuzuíte enaltece a cor de sua pele, de seu marido e de seu filho, e afirma “eu caprichei nessa vida: não misturo meu sangue com merda!” (sic). No dia 10, a delegacia de São Raimundo Nonato abriu investigação contra a dentista. A postagem foi deletada pelo Facebook, mas a polícia já possuía os prints da publicação como prova.

Maria Clara Estrêla