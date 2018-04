Dentista acusada de racismo contra bebê é presa em Teresina

Foi presa nesta terça-feira (17), por volta das 6h20 da manhã, a dentista Deuzuíte Macedo, acusada de fazer comentários racistas contra um bebê de um mês de idade, em uma rede social. O caso aconteceu na cidade de São Raimundo Nonato, no sul do estado.



De acordo com o delegado Emir Maia, da Delegacia de Policiamento do Interior, a acusada foi intimada para prestar depoimento várias vezes, mas não teria comparecido à sede da Policia Civil do município. "A polícia foi informada que ela teria saído da cidade. Foi pedido então a prisão provisória dela e nós a localizamos", conta Emir.





O delegado informou que a dentista foi encontrada na casa de hospedagem do Sindicato de Trabalhadores de Educação do Piauí - Sinte-pi, no centro da cidade de Teresina. Ela não resistiu à prisão e foi encaminhada para a Penitenciaria Feminina da capital.

No post feito pela dentista, que já foi retirado do ar pelo Facebook, ela afirma: “Não me interesso por gente que nunca chegará ao meu tom de pele”. As declarações são direcionadas à filha de uma colega de trabalho, que procurou a delegacia de São Raimundo Nonato para fazer a denúncia. O relato foi colhido pela delegada Cíntia Vasconcelos, que abriu um inquérito deu início às investigações.

Nayara FelizardoLucas Albano