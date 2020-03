Delegado é baleado em ação na zona Sul de Teresina

A Secretaria Estadual de Segurança Pública, através da Polícia Civil, informou por meio de nota que o delegado de plantão da Central Flagrantes de Teresina, Carlos André Rodrigues, foi atingido com um tiro superficial no pescoço. O fato ocorreu após apreensão de um caminhão, na tarde deste sábado (28), na zona Sul da capital, pela Polícia Militar.



Segundo informações iniciais da Polícia Civil, mesmo após o delegado negar a liberação do veículo, os indivíduos tentaram evadir-se do local com o caminhão. Ainda de acordo com policiais, o delegado ao tentar impedir a fuga, foi surpreendido por homens que andavam em um veículo Toyota/Etios, cor preta, que efetuaram disparos de arma de fogo. Um dos tiros atingiu o delegado.

O delegado passa bem, pois o disparo o atingiu superficialmente. Os suspeitos fugiram. O Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO) está investigando o caso.

Da Redação