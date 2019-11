Delegado confirma para juiz que Pablo puxou o carro para cima das vítimas

O delegado Diego Carvalho, que é irmão do noivo da festa de casamento onde Anuxa, Vanessa Carvalho e Pablo Campos, também presenciou o ocorrido e confirmou o depoimento da amiga da jovem de que ele seguia em linha reta, mas puxou o carro para a direita com o propósito de atingir as vítimas.



Anuxa Alencar entra para depor de muletas e com ajuda de servidores do TJ



Ele contou que num primeiro momento, quando saía no buffet, foi informado de que havia um casal discutindo ali na porta. Encontrou então com a amiga de Anuxa e o marido dela, que informaram estarem na verdade tentando apaziguar a briga entre a jovem e Pablo.



Vanessa Carvalho (de branco) e Anuxa Leite Alencar (de preto) foram atropeladas por Pablo Campos na saída de uma festa de casamento - Foto: Reprodução/Facebook

“Perguntei se estava tudo tranquilo e voltei pra frente do buffet, falei pro segurança que se ele [Pablo] voltasse, não era para deixar entrar. Me despedi do meu irmão e quando saí em direção ao meu carro, na calçada, vi o carro [de Pablo] arrancando de volta. Foi o momento que ele direcionou pras garotas. Entre o início do aceleramento e elas não havia obstáculos. Quando ele bateu, perdeu o controle e o carro veio na minha direção, eu pulei pra calçada e ele saiu. Ia batendo no meu veículo. Tentei achar as chaves para ir atrás, mas não encontrei. Corri pras moças, vi as duas no chão e acionei a PM”, relatou Diego.

O delegado participou da diligência que culminou na prisão de Pablo Henrique. Ele levou os policiais até a casa dos pais do acusado. “Fui atendido pelo pai e expliquei o que tinha acontecido, expliquei o estado de flagrante, expliquei que era grave. Ele tentou que apresentasse o Pablo no outro dia, mas falei da gravidade e ele aceitou que entrássemos”. Pablo ainda reagiu à abordagem dos policiais e precisou ser algemado.

O segurança do buffet corroborou o depoimento do delegado e acrescentou que viu a discussão entre Anuxa e Pablo próximo à mesa do bolo. "Ele puxou ela forte pelo braço e a Vanessa chegou e tirou ela de perto dele. Pouco depois, as duas saíram do buffet e ele começou a procurar ela [Anuxa] dentro da festa, transtornado", disse.

Maria Clara Estrêla, com informações de Nathalia Amaral