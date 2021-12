Criminosos se passam por traficantes para aplicar golpe e ameaçar vítimas em Campo Maior

Um golpe praticado por um falso chefe de uma organização criminosa no município de Campo Maior, no Norte do Piauí, levou a 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil a divulgar um comunicado para alertar os moradores da cidade e de municípios do território dos carnaubais. Os investigadores acumulam várias denúncias com as mesmas características.

Segundo os relatos, os estelionatários entram em contato com as vítimas através de mensagens no aplicativo WhatsApp e afirmam ser chefe de uma organização criminosa que dominaria o tráfico de droga na região. O criminoso diz que a pessoa realizou uma denúncia à polícia e prejudicou a atuação dos traficantes.

Foto: Otávio Neto / O Dia

“Estelionatários estão enviando mensagens de texto e áudio via Whatsapp, onde eles se intitulam como chefes ou integrantes de supostas organizações criminosas, fazendo ameaças e acusando as vítimas de estarem supostamente lhes denunciando a polícia e causando prejuízos ao tráfico de drogas no bairro onde a vítima reside”, diz o comunicado.

“Os estelionatários criam essa história para manipularem as vítimas, tudo isso com objetivo de obterem vantagens financeiras, pois eles exigem dinheiro das vítimas sobre o pretexto de que a Vítima tem que arcar com os "prejuízos" causados pela ação da polícia que seria ocasionada pela suposta denúncia das vítimas’, acrescenta o alerta.

A Delegacia Regional explica que as pessoas que receberem essas mensagens devem buscar a polícia para registrar Boletim de Ocorrência. A Polícia Civil afirma que já possui investigações que buscam identificar e localizar os criminosos.

