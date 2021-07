Criminosos se passam por Dr. Pessoa para aplicar golpes no WhatsApp

A Prefeitura de Teresina veio a público comunicar que há criminosos se utilizando do nome e da imagem do prefeito da capital. Dr. Pessoa (MDB) para aplicar golpes pelo WhatsApp. De acordo com a nota divulgada pela assessoria do gestor, a conta do aplicativo de número (86) 99509-4772 não pertence ao Chefe do Executivo Municipal. Segundo a PMT, Dr. Pessoa sequer usa aplicativos de mensagens.

Os prints encaminhados pela Prefeitura mostram alguém com a foto de perfil de Pessoa e seu nome pedindo transferência por PIX alegando que o cartão passou em uma compra em um restaurante. “Tem como me fazer esse favor?”, diz a mensagem. O nome do perfil aparece identificado como “Doutor Pessoa Prefeito.”



Foto: Divulgação/Prefeitura de Teresina

A assessoria jurídica do prefeito informou que vai acionar a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) para investigar a origem das mensagens. O Palácio da Cidade pede que quem receber as mensagens, ignorem.

