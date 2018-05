Criminosos invadem garagem de casa e furtam gasolina de carro

Criminosos invadiram a garagem de uma casa, furaram o tanque de combustível de um dos carros e levaram cerca de 50 litros de gasolina na madrugada desta segunda-feira (28) no Bairro Nossa Senhora das Graças em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

O G1 entrou em contato com a Polícia Militar para apurar o caso, mas as ligações não foram atendidas nesta manhã.

A professora, Simone Regina Ferreira, e o aposentado, Fábio Henrique Ferreira, são irmãos e donos do veículo que foi danificado e furtado. Eles contaram que perceberam o crime quando acordaram para ir ao hospital saber notícias da mãe, que estava internada.

“Levantamos de manhã e o cheiro era muito forte. Quando viemos retirar um dos carros, vimos uma poça de gasolina e uma garrafa pet cortada próxima ao carro” disse Simone.

Carro teve combustível furtado em Patos de Minas nesta segunda (28) (Foto: Paulo Barbosa/G1)

Ela afirmou que tinha enchido o tanque de gasolina dias atrás para ter compromissos hospitalares devido a internação da mãe. “Teria mais de 60 litros, pois estamos com um carro de reserva. Como minha mãe está no hospital, estamos andando a pé para economizar para qualquer emergência”, contou.

Para o aposentado, que é cadeirante, o que ocorreu com ele e com a família poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. “É muito difícil precisar das coisas e outras pessoas pegarem o que é nosso. A gente fica preocupado, como aconteceu comigo pode acontecer com outras pessoas,” alertou.

G1