Criança morre com tiro acidental da arma do pai em Barras

Uma criança de 5 anos de idade morreu após ser atingida por um tiro acidental de arma de fogo na cabeça. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (17) na cidade de Barras, a 127 Km de Teresina. Segundo a polícia, o pai da menina estaria limpando o revólver quando ele disparou acidentalmente, atingindo a filha.



Policiais militares estiveram no local para atender a ocorrência e prenderam o pai em flagrante, conduzindo-o para a delegacia da cidade. De acordo com o sargento Sousa, comandante do 2º BPM de Barras, pai e filha estavam no quarto quando tudo aconteceu.

“Ele estava manuseando a arma, mas ela não estava trava e ainda por cima estava municiada. Não foi intencional, ao que consta. Foi um acidente, mas um acidente fatal, infelizmente. Tem que ter todo um cuidado ao se manusear uma arma, seja de que tipo, e ele pode não ter tomado as devidas precauções, mas isso a investigação que vai poder dizer.”, explica.

O caso será investigado pela polícia, mas segundo a PM já adiantou, o dono da arma não tinha permissão para portá-la e alegou que estaria sendo perseguido e por isso mantinha o revólver sob seu poder. Ele deverá responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

O corpo da menina foi removido pelo IML e será velado no dia de hoje.

