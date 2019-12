Criança morre após ser atingida na cabeça por bala perdida em Teresina

Uma criança de 10 de idade identificada como Eloisy Ferreira Cardoso faleceu na noite dessa quinta-feira (26) depois que foi atingida na cabeça por um tiro de arma de fogo numa comunidade rural da zona Leste de Teresina. A criança foi socorrida e levada ao Hospital de Urgência de Teresina, mas não residiu e faleceu.

Segundo a Polícia, a menina brincava no quarto da casa com outras crianças no momento que um disparo foi ouvido. Os familiares correram ao encontro das crianças e encontraram Eloisy atingida na cabeça e perdendo muito sangue.

A Delegacia de Homicídio de Teresina iniciou as investigações para esclarecer os fatos. As primeiras diligências dão conta que a arma é uma espingarda cal. 36 e pertence ao pai da vítima, que é Policial Militar lotado na Assembleia Legislativa do Piauí. A polícia acredita que as crianças tenham acionado a arma acidentalmente e atingido Eloisy.

A Polícia Militar se manifestou sobre o uso de uma arma de um militar no crime. Segundo o comunicado, a Polícia Judiciária apura o ocorrido, e logo recebera a documentação referente ao caso irá abrir procedimento administrativo através da Corregedoria.

A Polícia Militar do Estado do Piauí informa que, quanto ao fato ocorrido na residência do policial militar, envolvendo uma criança de 10 anos de idade, que foi vitimada por disparo de arma de fogo, espingarda cal. 36, na noite do dia 26/12/2019.

Por se tratar de um crime comum, as providências legais que o caso requer estão sendo tomadas pela Polícia Judiciária, e logo, que a PMPI receber a documentação referente a ocorrência tomará todas as medidas legais cabíveis por meio de sua Corregedoria, instaurando procedimento administrativo.

