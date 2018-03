Criança morre afogada dentro de balde em Simplício Mendes

Uma fatalidade causou comoção no povoado Morro dos Cavalos, a 385 quilômetros de Simplício Mendes, nesta terça-feira (13). Uma criança de apenas dois anos de idade morreu afogada dentro de um balde no quintal de casa. Segundo a polícia, ela teria subido no objeto para ver o que havia dentro e escorregou, caindo de cabeça no recipiente.



O caso foi encaminhado para a Polícia Civil do Município, que abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. De acordo com o delegado Luciano Santana, titular da Delegacia Regional de Simplício Mendes, a mãe da menina estaria limpando o interior da casa e não percebeu o que havia acontecido com a filha.

“Ainda houve tentativa de socorro, mas a menina já chegou ao hospital sem vida. Ao que tudo indica, foi um acidente, mas é preciso apurar se houve ou não negligência por parte de algum responsável”, explicou o delegado. O corpo da criança foi transferido do Hospital José Moura Fé para o IML, onde passou por perícia. O laudo confirmou óbito por afogamento, porque havia quantidade anormal de água nos pulmões da menina.

Pais e familiares serão ouvidos nesta quarta-feira (14) na Delegacia de Simplício Mendes.

Maria Clara Estrêla