Criança é feita refém e assaltante é baleado no bairro São Pedro

Uma criança de apenas um ano e meio foi feita refém durante tentativa de assalto por volta das 18h30 deste sábado (22), no bairro São Pedro, zona Sul de Teresina. Segundo informações do 1º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito, identificado como Vinicius de Andrade e Silva, foi baleado e, na tentativa de fuga, teria roubado a bicicleta do avô da vítima, levando a criança como refém.

Leia também:

Nova cadeia minimiza, mas não resolve superlotação, diz sindicato



"Eles tentaram assaltar as pessoas nesse bar do Zé, no bairro São Pedro, e uma pessoa reagiu e acabou baleando esse Vinícius, na tentativa de fuga, ele tomou a bicicleta de um senhor que estava com o neto na cadeirinha e acabou levando a criança junto", explica o capitão João, do 1º BPM.

Na fuga, o suspeito armado teria ainda baleado uma pessoa que tentou salvar a criança. A vítima foi atingida de raspão, mas seu estado de saúde não é considerado grave. O suspeito de sequestrar a criança foi rendido por populares e sofreu uma tentativa de linchamento, mas acabou sendo preso por policiais do 1º BPM. A criança foi resgatada e entregue à família.

Com a confusão, um boato acabou circulando nas redes sociais sobre um carro preto que estaria sequestrando crianças na região do bairro São Pedro. Contudo, o 1º BPM afirma que nenhuma ocorrência envolvendo um veículo preto foi registrada na região.

Central de Flagrantes de Teresina. (Foto: Arquivo O Dia)

Após ser detido, Vinícius foi conduzido ao Hospital de Urgências de Teresina para receber atendimento médico. Já o seu comparsa, identificado como Jhonatan Martins da Silva, foi preso nas proximidades do Tribunal de Contas, no Centro Administrativo, e encaminhado à Central de Flagrantes. Com os dois foram encontrados um revólver calibre 22, uma pequena quantia em dinheiro e três aparelhos celulares.





Nathalia Amaral