Uma criança de um ano e seis meses foi gravemente ferida pelo próprio pai durante um caso de violência doméstica no bairro Bacurizeiro no município de Altos, localizado na região metropolitana de Teresina. Por volta das 20h de ontem (2), o bebê estava no colo da mãe quando foi atingido na cabeça por uma pedra arremessada pelo pai, identificado como Ericco Danillo da Silva.



A suspeita é de que Ericco teria atingido o próprio filho quando tentava agredir a esposa. Segundo informações repassadas pela Polícia a um portal de notícias local, a criança teve afundamento do crânio com hemorragia no cérebro e precisou ser transferida para o Hospital de Urgências de Teresina.

Criança de um ano é atingida na cabeça com pedrada pelo próprio pai. (Foto: Reprodução/Portal Altos)



Após a denúncia, guarnições do 3º BPM de Altos foram até a casa do suspeito e o encontraram dormindo nos fundos da residência. Ericco foi preso em flagrante e será indiciado pelo crime de lesão corporal de natureza grave, agravado pelo fato de ter sido cometido contra o filho.

A mãe da criança também foi conduzida à Central de Flagrantes para prestar depoimento, mas foi liberada em seguida.

A reportagem do portal O Dia entrou em contato com o HUT que informou que a criança passou por cirurgia e passa bem. O estado de saúde dela é estável.





Nathalia Amaral