Criança de 8 anos tem dedo cortado ao ser agredida pelo avô na zona Sul de Teresina

Uma criança de apenas oito anos foi agredida pelo próprio avô na Vila Costa Rica, zona Sul de Teresina. Segundo a polícia, o avô teria problemas mentais e cortou o dedo do neto por achar que a criança havia pego um cartão onde o idoso recebe benefícios. O caso ocorreu por volta das 20h30m de ontem (04), quando a população acionou o 1º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a conselheira tutelar Luane Vieira, o BPM entrou em contato com o Conselho Tutelar e reportou a situação. A criança foi encaminhada ao hospital, onde levou três pontos no dedo indicador direito, local onde foi cortada.

“Quando fomos acionados, a criança já estava na UPA do Promorar para receber atendimento, ela foi acompanhada por um tio para realizar alguns exames. Ao chegar lá, eu perguntei à criança por qual motivo o avô teria feito isso e a polícia afirmou que o avô é doente mental e estaria acusando a criança de ter pego um cartão onde ele recebia benefício”, explica Luane.



(Foto: Arquivo O Dia)

De acordo com os policiais, a mãe da criança é usuária de drogas e vive em situação de rua. Já o pai vive próximo à Cacimba Velha, zona rural de Teresina. Dessa forma, a conselheira informa que, nesta situação, a criança não voltou ao lar, devido ao agressor morar com ela e não haver outros familiares.



“É uma família humilde que não tem telefone ou celular para contato. Então, por este motivo, a criança foi levada até a casa de acolhimento e se encontra lá”, conta Luane Vieira.

O Conselho Tutelar agora irá levar a criança até a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), para que seja registrado o boletim de ocorrência e a criança seja resguardada. “Apesar do avô ser doente mental, nós precisamos dessa proteção. Iremos fazer também o exame de corpo delito no IML. A criança já foi abrigada e está em acolhimento. Depois do boletim de ocorrência, vou informar a 1ª Vara da situação da criança”, finaliza a conselheira.

Como denunciar

Em Teresina, as denúncias de violência contra a criança e adolescente podem ser feitas através do Disque 100, que recebe, registra, analisa e encaminha aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização. Quando o caso é de gravidade, o Disque 100 aciona imediatamente a polícia.

Também está disponível para denúncias o 153 do Disque Cidadania aqui em Teresina, que é o contato direto com a Guarda Municipal, além do 190 da Polícia Militar. As denúncias também podem ser feitas nos Centros de Referência de Assistência Social (CREAS).

Números dos Conselhos Tutelares de Teresina disponíveis para denúncia:

Conselho Tutelar Centro-Norte: 3215-9313

Conselho Tutelar Zona Sudeste: 3215-9360

Conselho Tutelar Zona Sul: 3227-6714

Conselho Tutelar Zona Leste: 3233-8841.

O horário de atendimento é das 8h às 18h, mas depois deste período, um conselheiro atua em regime de plantão. Para entrar em contato, basta solicitar o número do plantonista.

