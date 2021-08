Criança de 10 anos morre carbonizada durante incêndio em residência em Altos

Uma criança de 10 anos – que não teve a identidade revelada – morreu carbonizada em um incêndio dentro de sua residência, no bairro Santa Inês, em Altos. O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira (27).



As causas do início das chamas ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Segundo a Polícia Militar, na tarde de ontem uma forte ventania deixou várias residências na região sem energia elétrica. Nesse sentido, a família do garoto teria acendido velas.

Ainda segundo a polícia, tudo indica que o rapaz estava sozinho no momento do acidente. A cera de uma das velas teria acabado e, ao atingir o imóvel que era de madeira, houve um processo de combustão que incendiou a residência. Como ele era deficiente físico, não teve condições de sair da casa.

O caso está sob investigação da Polícia Civil.

