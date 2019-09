Criança baleada na cabeça passa por cirurgia; Pai foi executado

O menino de apenas um ano, baleado na cabeça na noite desta quarta-feira (4), passou por cirurgia neurológica para descompressão do crânio e se encontra internado na emergência pediátrica do Hospital de Urgências de Teresina. A criança foi alvo de disparos de arma de fogo, após o pai ter sido executado e a mãe baleada ao chegarem em casa no bairro Bela Vista, zona Sul de Teresina.

Segundo informações do tenente Ramalho, do 6º Batalhão da Polícia Militar, a família chegava em casa por volta das 23 horas quando foi surpreendida por um bando em um carro. O pai foi atingido por vários disparos e veio a óbito ainda no local do crime. A mãe foi atingida no braço direito e o filho na região da cabeça, ambos foram socorridos e encaminhados ao HUT.

De acordo com o hospital, a criança está entubada no momento e seu quadro de saúde é considerado gravíssimo. Já a mãe, de 26 anos, também está internada e seu quadro de saúde é estável.

Para a PM, o caso tem características de execução. "Eles não chegaram a levar nada das vítimas e já chegaram atirando, o que nos leva a crer que foi um crime premeditado", afirma o tenente Ramalho.

Equipes da Polícia Militar continuam em diligências em busca dos suspeitos de terem cometido o crime. O caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Nathalia Amaral