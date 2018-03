Creche no bairro Marquês é alvo de assaltantes pela 2ª vez em três dias

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Joffre do Rêgo Castelo Branco, localizado no bairro Marquês, zona Norte de Teresina, foi alvo de assaltantes pela segunda vez em três dias. Na última ação, ocorrida na madrugada desta segunda-feira (26), os crimonosos levaram até os monitores das câmeras de segurança instalados na creche.



Para a diretora do CMEI, a professora Maria Izabel Oliveira, a sensação é de insegurança. Ao todo, esse é o 11º assalto ocorrido na creche em menos de um ano. Por conta da recorrência, os professores aprenderam a trabalhar com o necessário nas aulas, para não prejudicar o andamento do ano letivo.

Creche no bairro Marquês é alvo de assaltantes pela segunda vez em três dias. (Foto: Reprodução)



“Nós já estamos preparados, porque já ficou muito recorrente. Então agora nós evitamos deixar tudo estocado no mesmo local, e as professoras trabalham apenas com o necessário nas salas de aula. Os outros materiais, a gente guardava na diretoria, mas levaram tudo”, conta a diretora do CMEI.



Nas últimas duas ações criminosas, os assaltantes entraram pelo teto da diretoria e levaram materiais didáticos, monitores das câmeras de segurança, uma caixa de som amplificada, resmas de papel, furadeiras e até o lanche dos professores. “Como nós não recebemos o lanche dos professores, todo começo de mês a gente faz uma vaquinha para comprar algumas coisas para os professores, como café, mas até isso eles levaram”, relata a diretora Maria Izabel Oliveira.

A diretora conta ainda que as crianças atendidas pela creche estão assustadas com a onda de assaltos no local. “Elas têm muito medo. A gente tenta isolar ao máximo, mas elas acabam sabendo o que acontece e há relatos de pais que os filhos não querem mais vir para a escola, perguntam se o ladrão vai estar aqui”, diz. Ao todo, 219 crianças com idade entre três e cinco anos estão matriculadas no CMEI.

Ao todo, 219 crianças com idade entre três e cinco anos estão matriculadas no CMEI. (Foto: Reprodução)



Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) lamentou mais um caso de arrombamento e roubo em escola de Teresina, ao tempo que pediu providências dos órgãos de segurança pública. Segundo a SEMEC, a creche possui câmera de vigilância eletrônica, grades reforçadas e sensor de presença, o que não inibiu a ação dos assaltantes.

“O assalto aconteceu pelo teto, onde foi danificado o forro. A equipe de vigilância foi acionada no momento do ocorrido. A direção da escola registrou Boletim de Ocorrência e uma equipe da Semec esteve no CMEI para providenciar o reparo imediato na estrutura danificada”, informou a SEMEC.

A reportagem do ODIA entrou em contato com o 2º Distrito Policial responsável pelas investigações. No entanto, o agente de plantão não deu informações sobre o andamento do caso.

Nathalia Amaral