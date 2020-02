Corpos são encontrados com marcas de tortura na localidade Queimada

Três pessoas foram encontradas mortas na localidade Queimada, zona Rural do município de Dirceu Arcoverde, interior do Piauí, na tarde desta quarta-feira (12). A investigação sobre o caso foi aberta pela Polícia Civil e o que se apura é um suposto assassinato. Os corpos pertencem a três homens e foram encontrados com os braços amarrados e sinais de tortura.





Foto ilustrativa: O Dia

De acordo com o delegado Marcelo Leal, gerente de policiamento do interior, os corpos encontravam-se em estado avançado de decomposição. “A princípio se trata de assassinato, já que haviam marcas de tiro. As vítimas também estavam desaparecidas há cerca de um dia, mas não podemos dizer ainda as circunstâncias do que aconteceu. Ainda estamos apurando”, explica.

Como o local onde os corpos foram encontrados é fronteira entre o Piauí e o Estado da Bahia, há a possibilidade, segundo a Gerência de Policiamento do Interior, da investigação ser transferida para o estado vizinho. As vítimas ainda estão sendo identificadas. Os corpos seguem em trajeto para o Instituto Médico Legal (IML) de Teresina.

Maria Clara Estrêla