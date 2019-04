Corpos são encontrados amarrados em matagal na zona Norte

Dois corpos foram encontrados com sinais de violência na manhã desta terça-feira (2) em uma área de matagal, nas proximidades do bairro Nova Teresina, zona Norte da Capital. Segundo informações do Comando do 13º Batalhão da Polícia Militar, os corpos foram encontrados em estado avançado de decomposição.

As vítimas são do sexo masculino, mas ainda não tiveram as identidades reveladas pela Polícia. De acordo com o comandante do 13º BPM, major Flávio Pessoa, pelo estado de decomposição em que os corpos se encontravam não foi possível determinar a causa da morte.

"O estado em que se encontravam sugere que eles tenham sido executados lá no local, mas ainda não sabemos se foi usada alguma arma de fogo ou arma branca, só a perícia poderá afirmar", afirma o comandante.

Corpos foram recolhidos e encaminhados ao IML. (Foto: Jailson Soares/ O Dia)

Os suspeitos de terem cometido o duplo homicídio ainda não foram localizados pela Polícia. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto de Medicina Legal e devem passar por exame cadavérico para determinar a causa da morte.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é o responsável pelas investigações.









Nathalia Amaral