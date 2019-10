Corpo sem identificação é encontrado em matagal na Zona Leste de Teresina

Um corpo de homem ainda não identificado foi encontrado dentro de um matagal por volta das 14h desta quinta-feira (17), na Vila Madre Teresa, no bairro Samapi, na Zona Leste de Teresina.



De acordo com o sargento do 5º Batalhão da Polícia Militar, Hidelbrando Oliveira, a polícia foi acionada depois que populares encontraram o corpo da vítima no local.

Corpo é encontrado em matagal. Foto: Francisco - O Dia.

“A população disse que um carro prata deixou o corpo no matagal. Ninguém conhece ele na região. Com ele, foram encontradas cinco munições intactas no bolso, ele não tinha entorpecentes nem documentos”, disse.

Ainda segundo o sargento, a perícia constatou que corpo foi perfurado com dez disparos de arma de fogo. Hidelbrando informou ainda, que há possibilidade de o homem ter sido assassinado em outra região e o corpo foi jogado no matagal para dificultar o trabalho da polícia na identificação dos suspeitos do crime.

Material recolhido do bolso da vítima. Foto: Francisco O Dia.

“Provavelmente mataram ele em outro bairro e só jogaram o corpo dele aqui porque ninguém ouviu ouviram barulho de tiro. Isso tudo pra dificultar os autores e até a própria vítima”, explicou.

O Instituto Medico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia