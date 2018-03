Corpo é encontrado por populares no Rio Parnaíba em Teresina

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado, por volta das 10h30 da manhã desta terça-feira (13), por populares nas proximidades do Troca Troca, no Rio Parnaíba em Teresina. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência e resgatar corpo do rio. A informação é de que a vítima aparentava ter em torno de 40 anos de idade.

Segundo informações do Comando de Socorro do Corpo de Bombeiros, a vítima trajava uma bermuda jeans preta e uma camiseta preta no momento em que foi resgatado. Até o momento não há informações sobre a identidade da vítima ou as causas da morte. O Corpo de Bombeiros também não soube informar se a vítima estava em estado avançado de decomposição ou se havia falecido recentemente.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Teresina. Equipes da Polícia Civil estiveram no local no momento do resgate colhendo informações que podem levar à elucidação do caso.

Nathalia Amaral