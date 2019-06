Corpo é encontrado por populares às margens do Rio Poti

O corpo de um homem, identificado por familiares como Marcelo Ricardo Silva Araújo, 34 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (25), às margens do Rio Poti, nas proximidades da Ponte Wall Ferraz, zona Sul de Teresina. Ele estava desaparecido desde o último domingo (23), segundo a família.

Foram pescadores que encontraram o corpo da vítima e acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que já se dirigiram ao local. Em conversa com a reportagem do Portal O Dia, os familiares disseram que Marcelo Ricardo estava desaparecido desde as 19 horas do domingo e, desde então, os parentes procuravam por ele, mas sem sucesso. Marcelo morava no bairro Ilhotas.

A Polícia Militar fez o isolamento da área e aguarda a chegada do Instituto Médico Legal para realização da perícia e remoção do corpo. Ainda não é possível especificar a causa da morte, uma vez que a perícia ainda não foi feita.

Nathalia Amaral e Maria Clara Estrêla.