Corpo é encontrado em estado de putrefação nas margens da PI-112

Na manhã desta sexta-feira (15), populares encontraram um corpo em estado avançado de decomposição nas proximidades da PI-112, na saída de Teresina para União.

Segundo o capitão Luciano Teles do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), que atendeu a ocorrência, trata-se do corpo de um homem ainda não identificado que estava usando uma camisa azul, aparentando ser a farda de uma empresa de terceirizados. "A gente não conseguiu se aproximar do corpo por conta do forte cheiro, mas a vestimenta dele parecia muito com uma farda", afirma.

O capitão comenta que pelo cheiro, o homem deve ter morrido há três ou quatros dias. A Polícia isolou o local e o IML recolheu o corpo. Ainda não há confirmação sobre o que teria ocasionado a morte.



Nathalia AmaralLucas Albano