O corpo de um homem identificado apenas como Kennedy foi encontrado na manhã desta terça-feira (22), no bairro Fazendinha, na cidade de Esperantina, localizada a cerca de 189 km de Teresina. A Polícia suspeita de que o homem tenha sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte.

De acordo com o titular da Delegacia Regional de Campo Maior, o delegado Leonardo Alexandre, o corpo foi encontrado dentro da residência da vítima com perfurações de faca. “A vítima apresenta uma lesão na parte do pescoço que nos leva a crer que possa ter sido a causa da morte”, relata o delegado.

Corpo é encontrado com perfurações de faca em Esperantina. (Foto: Reprodução/Diário do Longá)



Até o momento, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de que Kennedy tenha sido vítima de latrocínio, uma vez que a moto e o celular da vítima foram subtraídos após o crime.

Segundo o delegado, a Polícia já tem informações que levam ao principal suspeito de ter cometido o crime. Equipes da Polícia Civil e Militar estão em diligências na região em busca do suposto envolvido na morte de Kennedy.

O local onde corpo foi encontrado foi isolado por equipes da Polícia Civil que aguardam a chegada da perícia criminal. O Instituto de Medicina Legal (IML) também foi acionado para recolher o corpo.

Mulher fere outra com faca durante briga em Campo Maior

Uma discussão entre duas mulheres quase terminou em tragédia na cidade de Campo Maior, localizada a 84,5 km da capital piauiense. Segundo informações da Polícia Militar, as mulheres estavam bebendo por volta das 18h de ontem (21) em um bar no Centro da cidade quando houve um desentendimento entre as duas.

“Elas começaram a discutir e uma pegou a faca de mesa e aplicou um golpe na altura da costela da amiga. As duas estavam embriagadas”, relata o comandante da PM de Campo Maior, o major Etevaldo Alves.

A PM foi acionada por populares que prenderam em flagrante a suposta agressora, identificada como Luciana Ferreira Perez. Com ela, a Polícia encontrou a faca que teria sido usada para ferir a amiga.

Já a vítima, identificada como Sandra Maris Cruz, foi encaminhada ao hospital de Campo Maior, onde recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.

Nathalia Amaral