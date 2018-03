Corpo de um homem é encontrado por populares nas margens da PI-112

O corpo de um homem, identificado como Lucas Alves Pereira, de 21 anos, foi encontrado ao lado de uma motocicleta, modelo Bros, de cor vermelha, nas margens da PI-112. A polícia foi acionada por populares que moram próximo ao local. O fato aconteceu neste sábado (24), no Km 38, próximo ao povoado Barracão.

Foto: Reprodução/PM

De acordo com informações da Polícia Militar, a primeira suspeita era que o caso se tratava de um acidente de trânsito, porém, após uma avaliação preliminar no corpo do homem, foi encontrada uma perfuração, provavelmente vinda de uma arma de fogo, caracterizando homicídio. A motocicleta encontrada com Lucas não possuía nenhuma restrição

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para verificar se a causa da morte foi motivada pelo disparo da arma de fogo, ou pela queda da motocicleta. A esposa da vítima esteve no local para reconhecimento do corpo. O caso será investigado pelo 20º Distrito de Polícia.

Nayara FelizardoGeici Mello