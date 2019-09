O corpo de uma mulher foi encontrado por volta das 10h30 desta segunda-feira (2), às margens do Rio Poty, nas proximidades da avenida Marechal Castelo Branco, no Centro de Teresina. De acordo com a Polícia Militar, a vítima é uma mulher de cabelos loiros.

Segundo informações do 1º Batalhão da Polícia Militar, populares teriam avistado o corpo no local e comunicado a Central de Operações Policiais Militares.

Corpo de mulher é encontrado por populares às margens do Rio Poty. (Foto: Maria Clara Estrêla/O Dia)



Equipes da Força Tática da PM e do Corpo de Bombeiros se encontram no local.

Até o momento não há informações sobre a causa da morte e nem a identidade da vítima.

Aguarde mais informações.





Nathalia Amaral e Maria Clara Estrêla