Corpo de mulher é encontrado enterrado em quintal no litoral do PI

O corpo de uma mulher identificada como Sandreia Lima foi encontrado em estado avançado de decomposição enterrado em um quintal de uma residência no município de Ilha Grande, litoral do Piauí, nesta segunda-feira (10). Segundo informações da perícia, o corpo da vítima estava envolto em uma rede e com um saco na cabeça, amarrado por um fio e um tecido. A principal suspeita é de que a mulher tenha sido vítima de feminicídio.

A vítima foi encontrada por familiares na manhã de hoje após passar quatro dias desaparecida. De acordo com familiares, o ex-marido da vítima, ainda não identificado pela Polícia, teria informado à família que Sandreia havia saído na companhia de um homem na última quinta-feira (6). No entanto, após vários dias de busca, o corpo da mulher foi encontrado no quintal da residência do ex-companheiro, que é o principal suspeito de ter cometido o crime.

Segundo o relato do irmão da vítima, as agressões físicas contra a vítima eram recorrentes e ela já havia denunciado o ex-companheiro por violência doméstica, o mesmo possuía uma medida protetiva, devendo manter distância da ex-esposa.



Em entrevista a uma emissora de TV local, o perito criminal Fausto Vasconcelos informou que ainda não há confirmação sobre o método empregado pelo suspeito para tirar a vida da vítima e concluiu que o corpo estava enterrado há, pelo menos, três dias. O corpo foi removido por equipe do IML de Parnaíba e será submetido ao exame cadavérico que poderá precisar a causa da morte.

O suspeito se apresentou na Delegacia da Mulher de Parnaíba, mas até o momento não há informações sobre o andamento do caso.

Nathalia Amaral