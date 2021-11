Corpo de mulher desaparecida é encontrado sem vida nas águas do Rio Poti

O corpo de Maria de Jesus Sousa, de 51 anos, também conhecida como Nega, foi encontrado nas águas do Rio Poti na manhã deste domingo (07). De acordo com a Polícia Militar o corpo não aparentava lesões e foi localizado em uma propriedade particular no bairro Nova Teresina. A mulher era procurada pela família desde a tarde da última sexta (05) quandodesapareceu após sair de casa para caminhar, no bairro Matinha, na Zona Norte de Teresina. Corpo de Bombeiros e a Polícia Técnico-Científica estiveram no local para iniciar os procedimentos periciais para definir a causa do óbito.

O domingo marcou ainda outro óbito por afogamento também nas águas do Rio Poti. Um homem de 27 anos, identificado como Roniel Araújo Caldas, foi encontrado morto próximo a avenida Ulisses Marques, no bairro Ininga, também na zona leste de Teresina, próximo a Universidade Federal do Piauí. Roniel era taxista e de acordo com a população estaria sob o efeito de bebidas alcoólicas quando teria entrado no rio e se afogou. A polícia irá investigar as causas da morte do homem.



