Corpo de morador de rua é encontrado com perfurações em matagal da Zona Norte

Por volta das 5h para manhã desta terça-feira (19), um corpo de um homem foi encontrado em um matagal no Povoado Chapadinha Norte, localizado no bairro Santa Maria da Codipi, zona norte da Capital.

Segundo informações do sargento Josafá Arrais, do 13º Batalhão da Polícia Militar, o corpo foi encontrado por um popular que passava pelas proximidades do matagal. "O homem foi identificado somente como Nêgo Amaral e aparenta ser um morador de rua, ele era bastante conhecido pelos populares na região", conta o sargento.

Segundo a polícia, a vítima foi encontrada com duas perfurações de faca nas costas e ainda não há suspeitos. A polícia isolou o local do crime e acional a Perícia Criminal e o Instituto Médico Legal para remover o corpo.

A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Maria Clara EstrêlaLucas Albano