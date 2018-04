Corpo de jovem é encontrado quase degolado na zonal sul de Teresina

O corpo de uma jovem foi encontrado em um matagal, conhecido na região por ‘Morro do Carandiru’, no Parque Jacinta, zona sul de Teresina. A vítima, ainda não identificada, possuía um corte profundo na garganta. Populares acionaram a polícia por volta das 07 da manhã, desta segunda (23).

De acordo com o coordenador de policiamento da zona sul, o capitão Gerson Santana, nenhum dos populares reconheceram a jovem. “Devido ao estado do corpo e do ‘sangue vivo’, tudo indica que o crime tenha ocorrido hoje pela manhã, no matagal mesmo. O pescoço dela quase foi degolado”, conta.

Segundo a polícia, a suspeita é que a jovem, que aparenta ter 20 anos, ainda tentou fugir do local, pois uma bíblia e o par de chinelos que calçava ficaram pelo caminho. No entanto não há sinais de luta corporal no local.



Uma equipe da Delegacia de Homicídios, a Perícia Médica e o Instituto Médico Legal (IML) foram até o local. Até o momento não há suspeitos do crime. O corpo da jovem encontra-se no IML aguardando reconhecimento.

Nayara FelizardoGeici Mello