Corpo de jovem é encontrado próximo a açude em Piripiri

A Polícia Militar está em diligências à procura do suspeito de ter atirado e matado um jovem em Piripiri, na madrugada desta terça-feira (14). A vítima foi identificada apenas como Moisés e seu corpo foi encontrado por volta das sete horas da manhã próximo ao açude do bairro Anajás. Segundo a polícia, Moisés foi assassinado com pelo menos oito tiros. Os motivos de sua morte ainda são desconhecidos, mas a PM fala em crime com características de execução.



“A vítima tinha passagens pela polícia e um histórico de antecedentes criminais, o que nos leva para a possibilidade de um acerto de contas. Inclusive os autores do crime o mataram, mas não levaram nada de valor material dele, o que descaracteriza, a princípio a possibilidade de morte em um assalto, por exemplo”, explicou o coronel Erisvaldo Viana, comandante do 12º BPM de Piripiri.

Além de Moisés, um outro jovem, identificado somente pelo nome de Denilson também foi atingido por disparos de arma de fogo na madrugada desta terça (14) em Piripiri. A polícia não sabe dizer se estes crimes estariam ligados, mas Denilson não chegou a vir a óbito. Ele foi socorrido e encaminhado ao pronto socorro do Hospital Regional Chagas Rodrigues.

A PM fez buscas durante a manhã, mas, até o momento, nenhuma prisão foi efetuada com relação ao caso.

Maria Clara Estrêla