Corpo de homem é encontrado por pescadores sob a ponte do Rio Poti

O corpo de um homem identificado como Edilson Rodrigues Silva, de 44 anos, foi encontrado por pescadores no início da manhã desta quinta-feira (28), sob a ponte do Rio Poti, no bairro Poti Velho, zona Norte de Teresina.



Segundo informações do delegado Marcelo Leal do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), somente após conclusão dos laudos periciais será possível determinar as causas da morte. No entanto, a principal suspeita é de que Edilson Rodrigues, que estava em situação de rua, tenha morrido de causas naturais.

“A perícia criminal esteve no local, mas não verificou nenhum indício de lesões no corpo. Então, só vamos ter certeza sobre a causa da morte quando o laudo estiver pronto”, destaca o delegado.

Devido ao estado em que o corpo foi encontrado, a Polícia acredita que a vítima tenha vindo à óbito ainda na madrugada desta quinta-feira (25). O caso está sendo investigado pelo DHPP. O Instituto de Medicina Legal (IML) esteve no local para recolher o corpo.

Nathalia Amaral