Corpo de homem é encontrado por pescadores na Praia da Pedra do Sal

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por volta de meio dia deste sábado (31), na Praia da Pedra do Sal, na cidade de Parnaíba, litoral do Piauí. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima não apresentava nenhum sinal de violência. A suspeita é que o homem tenha sido vítima de afogamento.



Praia da Pedra do Sal, em Parnaíba. (Foto: Reprodução)



De acordo com o major Rivelino Moura, comandante do Corpo de Bombeiros do litoral, o corpo foi encontrado por pescadores a cerca de 4 km do farol da praia, na área onde está instalada a usina eólica de Parnaíba. A vítima usava uma bermuda amarela e uma camisa preta.

A Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos de perícia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local ajudando na retirada do corpo de dentro do mar.

Nathalia Amaral