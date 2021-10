Corpo de homem é encontrado no acesso para a Praia de Macapá, em Luís Correia

A Companhia Independente de Policiamento Turístico (CIPTUR) foi acionada por moradores de Luís Correia, que encontraram o corpo de um homem caído no acesso para a praia de Macapá. O fato ocorreu na noite desta terça-feira (19). De acordo com o relatório da ocorrência, a vítima foi identificada preliminarmente apenas como Raimundo e seria morador da praia do Coqueiro.





Foto: Divulgação/Polícia Militar

A vítima trajava camisa azul e bermuda de cor clara. Conforme informou o comando da CIPTUR, o crime tem características de execução, já que Raimundo apresentava um ferimento por arma de fogo na cabeça e, aparentemente, nada de valor material dele foi levado.

A Polícia Militar esteve no local para isolar a área até que a perícia da Delegacia de Polícia Civil de Luís concluísse a perícia. Ainda não se tem informações de suspeitos. A PM realizou diligências pela região, mas nenhuma prisão relacionada ao caso foi feita ainda.

