Corpo de homem de aproximadamente 50 anos é encontrado no Rio Poti

O corpo de um homem com idade aproximada de 50 anos foi encontrado por volta das 13h desta sexta-feira (22) por uma guarnição do Corpo de Bombeiros. A vítima trajava apenas uma bermuda floral e foi encontrada às margens do Rio Poti, nas proximidades de shopping Riverside, na zona Leste de Teresina.



Segundo informações do tenente Macêdo, do Comando de Socorro do Corpo de Bombeiros, o corpo foi avistado por pescadores na noite de ontem (21), mas o resgate só iniciou na manhã desta sexta. A vítima aparentava estar no rio a cerca de 48 horas.

O homem não foi identificado até o momento e não foi possível perceber se apresentava marcas de violência. O Instituto de Medicina Legal foi acionado para recolher o corpo. Até o momento não há informações sobre o que teria causado a morte.

Nathalia Amaral