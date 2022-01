Corpo de criança permanece embaixo de ônibus mais de 24 horas após acidente

O corpo de uma criança de nove anos que veio a óbito após um acidente na BR-135, mais conhecida como Rodovia da Morte, continua preso às ferragens mais de 24 horas após o ônibus tomar nas proximidades do município de Colônia do Gurgueia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros de Floriano deverá realizar o destombamento do ônibus somente hoje, para posterior retirada do corpo da vítima.

O acidente ocorrido por volta das 04h30 da madrugada de ontem (12) deixou, além da vítima fatal, outras sete pessoas com lesões leves e quatro com ferimentos graves. Todas as pessoas feridas foram removidas para o Hospital Municipal de Colônia do Gurguéia.

Ainda de acordo com a PRF, o veículo transitava na BR 135, no sentido Alvorada do Gurguéia para Colônia do Gurguéia, quando invadiu o sentido contrário e atravessou toda a pista saindo da rodovia e tombando em seguida.

Os dois condutores do ônibus foram submetidos a testes de etilômetro que comprovou que ambos não haviam ingerido de bebida alcoólica, porém não foi possível identificar qual dos dois estava dirigindo o ônibus no momento do acidente. Os policias rodoviários federais verificaram a princípio que a causa presumível do acidente foi a ausência de reação do condutor.

