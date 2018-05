Corpo de comerciante é encontrado amarrado em São Raimundo Nonato

Uma comerciante identificada como Maria Valdinete Correia Lopes foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (10) no bairro Umbelina, cidade de São Raimundo Nonato, localizada a cerca de 520 km de Teresina. Maria Valdinete era dona de um bar no Centro do município e foi encontrada com uma corda do pescoço para as pernas, sem nenhum sinal de perfuração pelo corpo.

De acordo com o subcomandante da Polícia Militar de São Raimundo Nonato, o capitão Ivonaldo, um vizinho da comerciante disse ter ouvido pedidos de socorro e um barulho semelhante a um disparo de arma de fogo por volta de 3h da manhã. No entanto, o homem só entrou em contato com a PM para informar o ocorrido às 7 horas de hoje.

Ao chegarem na residência da comerciante, os policiais militares tiveram que pular o muro e encontraram a casa revirada. Segundo a PM, a porta da cozinha estava com a fechadura arrombada, levando a acreditar que a vítima estava dormindo no momento em que foi surpreendida pelo criminoso. O corpo da comerciante foi encontrado no chão da residência, com uma corda amarrada do pescoço para as pernas.

A suspeita da Polícia é de que a comerciante tenha sido vítima de homicídio ou latrocínio. O corpo foi encaminhado para o hospital do município onde passará por perícia para determinar a causa da morte. A Polícia Civil de São Raimundo Nonato é a responsável pelas investigações sobre o crime.

Nathalia Amaral