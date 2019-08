Conversa entre irmão termina com um morto em Barras

Uma conversa entre irmão terminou em briga e com uma pessoa morta da cidade de Barras, região Norte do Piauí. Um homem, identificado como José Braga Mendes, foi assassinado com um tiro de espingarda pelo próprio irmão, de nome Carlos Braga Mendes, após uma discussão. Segundo a polícia, Carlos teria se chateado com José por ele ter pedido para saísse do mundo crime. O caso aconteceu na localidade Mucambo, nesta quinta-feira (08). A informação é do capitão Batista, comandante da Polícia Militar de Barras.





Foto: Divulgação/PM-PI

“Ao que consta, o Carlos alterou a voz quando entendeu o rumo que a conversa estava tomando e os dois começaram a bater boca. No meio da discussão, ele [Carlos] pegou a espingarda e atirou uma única vez contra o José, que ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento”, relata o PM. José ainda foi trazido para o Hospital de Urgências de Teresina, mas veio a óbito pouco depois de dar entrada.

Carlos Braga fugiu logo em seguida, mas, após diligências, a Polícia Militar conseguiu localizá-lo em uma residência na localidade Malhada do Meio, na zona Rural de Barras. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia do Município. A arma utilizada no crime também foi apreendida.

Maria Clara Estrêla