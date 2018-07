Concurso para perito da Polícia Civil tem abstenção de 29,75%

Transcorreu dentro da normalidade a aplicação das provas do concurso da Polícia Civil do Piauí para os cargos de perito, que oferece 50 vagas em cadastro de reserva, sendo 45 de ampla concorrência e 5 para pessoas com deficiência.

Segundo a delegada Alexandra Santos, que comandou a operação destinada a coibir possíveis fraudes ao certame, não houve flagrantes de candidatos tentando colar ou com equipamentos eletrônicos em locais de aplicação.

Além de policiais civis, homens da Polícia Militar também foram escalados para reforçar a segurança do concurso.

Dos 4.944 inscritos no certame, em torno de 1.471 não compareceram à prova, o que corresponde a um índice de abstenção de 29,75%.

São oferecidas oportunidades para os cargos de perito médico legista (9, sendo uma para PCD), perito médico legista - patologia (1), perito médico legista - psiquiatria (1), perito criminal - biologia (6, sendo uma para PCD), perito criminal - contabilidade (1), perito criminal - engenharia agronômica (3), perito criminal - engenharia civil (5, sendo uma para PCD), perito criminal - engenharia elétrica (2), perito criminal - engenharia florestal (3), perito criminal - engenharia mecânica (1), perito criminal - farmácia (6, sendo uma para PCD), perito criminal - física (5, sendo uma para PCD), perito criminal - informática (1), perito criminal - medicina veterinária (2) e perito criminal - química (4).

Na última sexta-feira (29), o Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe) da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) divulgou a lista de classificados nas provas objetivas para os cargos de agente e delegado de Polícia Civil, cujas provas foram aplicadas no dia 10 de junho.

Clique aqui para ver o resultado do concurso da Polícia Civil para os cargos de agente e delegado, e para saber outras informações do certame.

Cícero Portela