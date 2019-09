Comerciante morre após ser baleado em tentativa de assalto em Teresina

Um comerciante morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto, no início da tarde desta quarta-feira (24), no bairro Alto da Ressurreição, na zona Sudeste de Teresina.



De acordo com o delegado Francisco Costa, o Baretta, Paulo Wellington Alvarenga foi abordado por dois suspeitos quando estava frente ao seu estabelecimento.

Coordenador da DHPP, o delegado Francisco Costa "Baretta". (Foto: Arquivo ODIA)



Conforme a polícia, o comerciante teria reagido à ação e, em seguida, foi atingido com um tiro no tórax. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento. Os suspeitos fugiram em uma motocicleta sem levar nada.

O corpo de Paulo Wellington Alvarenga foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Teresina. Não há detalhes sobre o sepultamento da vítima.

O caso está sob investigação do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Os autores do crime ainda não foram identificados, mas a polícia trabalha com imagens de câmeras de seguranças e deve usá-las no reconhecimento dos suspeitos.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia