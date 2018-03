Comerciante manda áudio se gabando de estupro para vítima: “Foi ótimo”

Um comerciante identificado como Hércules Barros Melo, de 37 anos, foi preso por volta de meio-dia desta sexta-feira (23), suspeito de estuprar uma jovem na tarde de ontem, no bairro Tabuleta, zona sul de Teresina. O suspeito foi preso em flagrante por uma equipe da Delegacia da Mulher Centro dentro da sua loja localizada na Nova Ceasa, também na zona sul.



Segundo a delegada Vilma Alves, o crime teria sido cometido na casa da vítima. A jovem havia acabado de chegar em casa e se preparava para almoçar, quando o suspeito bateu na porta. “Eles eram amigos e ele se aproveitou da amizade dela para fazer isso. Ela mora sozinha com a irmã, são duas meninas negras e pobres, servas de Deus”, conta a delegada.

"Mexeu com uma, mexeu com todas", diz delegada Vilma Alves. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

Ao reconhecer o suspeito, a vítima teria aberto a porta e, após sentar no sofá da casa, teria sido atacada por Hércules. Ao perceber a resistência da jovem, o suspeito teria então levado a mulher a força para o quarto, onde o aconteceu o estupro. “Ela tentou de todas as formas se livrar dele, mas ela é uma menina magrinha e ele é forte. Ela lutou com ele até cansar, mas nenhuma mulher no mundo consegue se defender contra um homem desse porte”, destaca a delegada.

Depois de consumar o estupro, o acusado teria ainda enviado uma mensagem de áudio para o celular da vítima, se gabando do crime e dizendo que “foi ótimo”. A vítima então se encaminhou para a Central de Flagrantes de Gênero, onde foi submetida à exame de corpo delito. Com a denúncia, o suspeito foi preso em flagrante no momento em que trabalhava com a esposa na Ceasa.

“Nenhuma mulher, seja ela branca, negra, pobre ou rica, pode ser colocada entre as pernas de homem porque ele acha que pode ter uma relação com ela. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Mexeu com uma, mexeu com todas”, enfatizou a delegada Vilma.

Nathalia Amaral