Comemoração no Saci reuniu cerca de 10 mil pessoas, segundo Bombeiros

A comemoração pela vitória do Brasil sobre a Sérvia na Copa do Mundo entrou a noite em Teresina. Os principais pontos de concentração foram a Ponte Estaiada, na Avenida Raul Lopes, e o bairro Saci. Este último já tem uma tradição de festa durante os jogos do Mundial e, por conta disso, a Secretaria de Segurança Pública montou um Centro Integrado de Operações para reforçar o policiamento na área.



Segundo as estimativas do Corpo de Bombeiros, aproximadamente 10 mil pessoas se reuniram no Saci para comemorar a vitória da Seleção. Durante o final da noite de ontem (27) e início da madrugada de hoje (28), a Polícia Militar apreendeu duas motocicletas sem placas e sem documentos, bem como as carteiras de habilitação dos condutores. Além disso, foi apreendida também uma pequena quantidade de substância análoga a maconha. O material foi encaminhado para a sede da Delegacia de Entorpecentes para identificação.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

Mas o que preocupou mesmo as autoridades policiais durante a festa dos torcedores foi a quantidade de ocorrências de trânsito registradas por toda a Teresina. Somente nesta madrugada, a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Cipran) contabilizou quatro acidentes com vítimas levemente feridas e dois com danos materiais a veículos e sem feridos. Em todos eles algum dos envolvidos estava sob feito de álcool.

Na Avenida Padre Humberto Pietrogrande, que é o prolongamento da Avenida Cajuína, um taxista perdeu o controle da direção e acabou capotando o veículo, mas, segundo a Ciptran, ele saiu ileso. Já na Avenida Zequinha Freire, um veículo pegou fogo e ficou totalmente destruído pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas aguarda a conclusão da perícia para definir o que causou o incêndio. Ninguém ficou ferido nesta ocorrência.

Maria Clara Estrêla