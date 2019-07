Com 51 pessoas presas, Operação Impact continua no Piauí

Na manhã desta quinta-feira (11) foi dada continuidade às ações da Operação Impacto, que tem como objetivo dar cumprimento a mandados de prisão relacionados a prática de diversos crimes em todo Piauí. Segundo a Polícia Civil, até o momento 51 pessoas foram presas acusadas de crimes como roubos e homicídios. Destas, 34 prisões foram realizadas ontem (10) e outras 17 nesta quinta.

A Operação Impact, deflagrada na manhã de ontem, também resultou na apreensão de quatro menores suspeitos de envolvimentos em crimes e de quatro armas, drogas e dinheiro. A ação está sendo comandada pelo delegado geral Luccy Keiko e coordenada pelo delegado Matheus Zanatta, gerente de polícia especializada.

15 acusados de roubos e homicídios são presos em operação

Em entrevista ao ODIA, o delegado geral Lucy Keikko informou que os alvos da operação são foragidos da Justiça e incluem também presos sentenciados que não cumpriram pena por não terem sido localizados. "Os crimes que eles praticam são de alta periculosidade e envolvem extrema violência às vítimas”, destacou o delegado na manhã de ontem.

Equipe da Força Tarefa da SSP durante ações da Operação Impact. (Foto: Divulgação/SSP)



Em pouco mais de 24 horas de operação, já foram cumpridos mandados de prisão nas cidades de Teresina, Altos, São João do Piauí, Piripiri, Parnaíba, Uruçuí, Água Branca, Oeiras, Inhuma, Floriano, Castelo, José de Freitas, Pedro II, Picos, Floriano, União, Esperantina, Piracuruca e nas cidades maranhenses de Timon e Bacabal.

Entre os presos de hoje está José Werick Otávio Pereira de Nascimento, citado em dez processos criminais, sendo quatro relacionados a roubos e um homicídio, e cinco procedimentos análogos a crime quando ainda era menor de idade. Somado a isto, José Werick também teria ameaçado de morte a um policial civil anos atrás.

A Operação Impact prossegue durante toda a quinta-feira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, novos mandados de prisão devem ser cumprido ao longo do dia e um novo balanço com mais informações será divulgado no fim da tarde.

Nathalia Amaral